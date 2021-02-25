В Германии потратят 1,5 млн евро, чтобы сделать более привлекательным 400-тонный валун

В немецком городе Альтентрептов решили немного поднять гигантский ледниковый валун, чтобы сделать его более привлекательным для туристов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Этот валун является одним из крупнейших ледниковых валунов в Германии. Его вес составляет от 360 до 400 тонн.

В свое нынешнее местоположение валун попал, вероятно, около 10 тысяч лет назад с острова Борнхольм в Балтийском море.

Еще большие размеры и вес, примерно 550 тонн, в Германии имеет только Бускамский валун у острова Рюген. Он похож на скалу, которая выглядывает из воды, и его видно с берега.

С точки зрения городских властей, часть валуна, которую сейчас можно осмотреть, недостаточно "выглядывает" над землей для того, чтобы считаться туристической достопримечательностью.

Чтобы сделать валун привлекательным для туристов, его решили приподнять на два метра. На это потратят более 240 тысяч евро.

Общая стоимость проекта составит примерно 1,5 миллиона евро. Большую часть средств потратят на обустройство и облагораживание прилегающей территории.

Союз налогоплательщиков Мекленбурга-Передней Померании, земли, которая несет основные расходы в этом проекте, раскритиковал планы и назвал расходы слишком большими. По его мнению, в данном случае речь идет о недостаточно бережном обращении с бюджетными средствами.