Кулеба заперечує вплив РФ на угорську політику щодо України

Глава МЗС Дмитро Кулеба не бачить ознак того, що Москва впливає на рішення Угорщини щодо України.

Про це він сказав в інтерв’ю угорському виданню HVG, переклад якого наводить посольство України в Угорщині, повідомляє "Європейська правда".

"Ми знаємо, що між Москвою та Будапештом встановилися особливі стосунки, але я не бачу ознак того, що Росія впливає на угорські рішення щодо України", - заявив Кулеба.

В якості прикладу він навів позицію Угорщини у питанні продовження санкцій ЄС проти РФ та надання Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.

"Якщо ми подивимося, наприклад, на санкції ЄС, введені за російську агресію проти України в 2014 році, ми бачимо, що ЄС продовжує каральні санкційні заходи, і Угорщина також схвалює ці рішення. Коли ж минулого року НАТО надав Україні статус Партнера з розширеними можливостями, Угорщина це підтримала" - сказав міністр.

"Ми виходимо з того, що Угорщина це горда країна, яка здатна самостійно визначити свої національні інтереси і будувати двосторонні відносини з однією державою без впливу на двосторонні відносини з іншою" - заявив він.

Як повідомлялося, Угорщина готова обговорювати з Україною втілення закону про освіту у його нинішній формі, щоб він відповідав інтересам угорської меншини.