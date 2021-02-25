Угорщина вже сприймає закон про освіту в його нинішній формі – Кулеба

Угорщина готова обговорювати з Україною втілення закон про освіту у його нинішній формі, щоб він відповідав інтересам угорської меншини.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю угорському виданню HVG, переклад якого наводить посольство України в Угорщині.

Кулеба нагадав, що Україна передала Закон про освіту Венеціанській комісії, і після отримання рекомендацій, були виконані надані рекомендації. Зокрема, продовжений перехідний період до 2023 року, і цим виграний час для того, щоб знайти рішення яке задовольняло б обидві сторони.

"Згідно з моєю оцінкою, Угорщина зараз вже приймає закон у його нинішній формі і готова обговорити з Україною, як ці норми можна втілити в життя таким чином, щоб це відповідало інтересам угорської меншини", - сказав Кулеба.

За його словами, для цього було домовлено створити робочу групу з освіти, в якій експерти компетентних міністерств двох країн зможуть продовжити діалог, і два міністерства закордонних справ також будуть представлені.

"Я хотів би чітко зазначити, що ніщо не загрожує ідентичності угорської меншини та її правам на використання мови", - наголосив міністр.

Зазначимо, зо створення робочої групи з освіти було однією з умов для підготовки зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

У січні глава МЗС України на зустрічі зі своїм угорським колегою Петером Сійярто зазначив, що предметом дискусій з Угорщиною не може бути зміна будь-яких законів, і йдеться саме про імплементацію закону про освіту.

Читайте також: Атака фейків: чому угорсько-українські перемовини не стали "зрадою"