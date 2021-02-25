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Україна почала конкурс для обрання судді в ЄСПЛ

Четвер, 25 лютого 2021, 20:29

Конкурсна комісія із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України оголосила про початок прийому документів для участі в конкурсі.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті Офісу президента.

Прийом документів здійснюватиметься з 1 березня до 30 березня.

На засіданні 25 лютого обрано голову конкурсної комісії – ним став професор кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Олександр Сердюк.

Також конкурсна комісія затвердила текст оголошення про проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України.

Наступне засідання конкурсної комісії заплановане на 5 квітня.

Нагадаємо, у квітні 2019 року ОАСК зупинив проведення конкурсу на обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

У червні 2019 року президент Володимир Зеленський оголосив новий конкурс на добір кандидатур суддів від України до ЄСПЛ. 

У липні комісія для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України визначила імена трьох кандидатів, але Київ так і не передав список кандидатів до Страсбурга.

В ЄСПЛ працюють 47 суддів – по одному від кожного члена Ради Європи. У квітні 2019-го сплив термін повноважень судді від України в Страсбурзі Ганни Юдківської. Її повноваження продовжуються автоматично до обрання наступного судді.

За правилами Ради Європи Україна має подати до Страсбурга три кандидатури, з яких ПАРЄ обирає того, хто стане суддею.

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