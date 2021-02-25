Україна почала конкурс для обрання судді в ЄСПЛ
Конкурсна комісія із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України оголосила про початок прийому документів для участі в конкурсі.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті Офісу президента.
Прийом документів здійснюватиметься з 1 березня до 30 березня.
На засіданні 25 лютого обрано голову конкурсної комісії – ним став професор кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Олександр Сердюк.
Також конкурсна комісія затвердила текст оголошення про проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України.
Наступне засідання конкурсної комісії заплановане на 5 квітня.
Нагадаємо, у квітні 2019 року ОАСК зупинив проведення конкурсу на обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.
У червні 2019 року президент Володимир Зеленський оголосив новий конкурс на добір кандидатур суддів від України до ЄСПЛ.
У липні комісія для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України визначила імена трьох кандидатів, але Київ так і не передав список кандидатів до Страсбурга.
В ЄСПЛ працюють 47 суддів – по одному від кожного члена Ради Європи. У квітні 2019-го сплив термін повноважень судді від України в Страсбурзі Ганни Юдківської. Її повноваження продовжуються автоматично до обрання наступного судді.
За правилами Ради Європи Україна має подати до Страсбурга три кандидатури, з яких ПАРЄ обирає того, хто стане суддею.