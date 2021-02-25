Украина начала конкурс для избрания судьи в ЕСПЧ

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины объявила о начале приема документов для участия в конкурсе.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте Офиса президента.

Прием документов будет осуществляться с 1 марта по 30 марта.

На заседании 25 февраля избран глава конкурсной комиссии - им стал профессор кафедры международного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Александр Сердюк.

Также конкурсная комиссия утвердила текст объявления о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины.

Следующее заседание конкурсной комиссии запланировано на 5 апреля.

Напомним, в апреле 2019 года ОАСК остановил проведение конкурса на избрание судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

В июне 2019 года президент Владимир Зеленский объявил новый конкурс на отбор кандидатур судей от Украины в ЕСПЧ.

В июле комиссия для проведения конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины определила имена трех кандидатов, но Киев так и не передал список в Страсбург.

В ЕСПЧ работают 47 судей - по одному от каждого члена Совета Европы. В апреле 2019-го истек срок полномочий судьи от Украины в Страсбурге Анны Юдковской. Ее полномочия продлеваются автоматически до избрания следующего судьи.

По правилам Совета Европы Украина должна подать в Страсбург три кандидатуры, из которых ПАСЕ выбирает того, кто станет судьей.