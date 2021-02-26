Євродепутатка: санкції проти каналів Медведчука правильні за змістом, але не за процедурою

Євродепутатка Віола фон Крамон заявила, що згодна за змістом із санкціями проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, але не вважає, що це було зроблено за правовою процедурою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила в інтерв'ю DW.

"Коли ми говоримо про телеканали, то ми би надали перевагу іншій процедурі. Указ президента України не виконує стандарти верховенства права. У принципі, ми би очікували нормальну правову процедуру, коли є обвинувачення, захист і судове засідання з чітким рішенням, яке би закрило ці телеканали", - пояснила фон Крамон.

За її словами, указ Зеленського "у такій формі для нас, на Заході, не є прийнятним".

"Я бачу, що ці телеканали докладали зусиль до навмисного поширення російської дезінформації в Україні. Утім, з принципової позиції ми би хотіли, аби це було зроблено за іншою процедурою. Бо так президенту можна у будь-який час з будь-якої теми дати повноваження на все. Але ж ми хочемо, щоб Україна розвивалася далі, щоб вона мала змогу відповідати стандартам правової держави. Підсумую: з точки зору змісту - так, але процедуру я правильною не вважаю", - сказала євродепутатка.

Нагадаємо, Рада національної безпеки й оборони України включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список, а причиною називають фінансування тероризму.

Медведчука пов'язують із фінансуванням телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

РНБО ухвалила рішення "вжити невідкладних заходів" для повернення у держвласність частини нафтопродуктопроводу, продаж якого пов’язували із Медведчуком.