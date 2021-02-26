Евродепутатка: санкции против каналов Медведчука правильные по содержанию, но не по процедуре

Евродепутатка Виола фон Крамон заявила, что согласна по содержанию с санкциями против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, но не считает, что это было сделано по правовой процедуре.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила в интервью DW.

"Когда мы говорим о телеканалах, то мы бы предпочли другую процедуру. Указ президента Украины не соблюдает стандарты верховенства права. В принципе, мы ожидали бы нормальную правовую процедуру, когда есть обвинение, защита и судебное заседание с четким решением, которое бы закрыло эти телеканалы", - пояснила фон Крамон.

По ее словам, указ Зеленского "в такой форме для нас, на Западе, не является приемлемым".

"Я вижу, что эти телеканалы прилагали усилия к умышленному распространению российской дезинформации в Украине. Впрочем, с принципиальной позиции мы бы хотели, чтобы это было сделано по другой процедуре. Потому что так президенту можно в любое время по любой теме дать полномочия на все. Но мы хотим, чтобы Украина развивалась дальше, чтобы она могла соответствовать стандартам правового государства. Подытожу: с точки зрения содержания - да, но процедуру я правильной не считаю", - сказала евродепутатка.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, а причиной называют финансирования терроризма.

Медведчука связывают с финансированием телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

СНБО принял решение "принять безотлагательные меры" для возвращения в госсобственность части нефтепродуктопровода, продажу которого связывали с Медведчуком.