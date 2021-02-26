Лідер популістів Фінляндії більше не наполягає на виході з ЄС і єврозони

Глава популістської партії "Істинні фіни" Юссі Галла-аго більше не наполягає на виході з Євросоюзу і "в принципі" не проти блоку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Коли в 2017 році Галла-аго балотувався на пост лідера партії, він заявив, що буде активно домагатися виходу Фінляндії з ЄС, також відомого як "Fixit", а також з єдиної валюти.

Загалом існування його партії засновано на критиці Євросоюзу.

Однак тепер лідер партії сказав, що Фінляндія повинна подавати приклад і показувати іншим державам-членам, що прийнятно, а що ні. За його словами, країна також повинна відстоювати свої національні інтереси.

"Є багато речей, які дешевше робити разом, ніж окремо. Але якщо ЄС не зосереджується на питаннях, що створюють реальні вигоди для держав-членів і їх громадян, тоді Союз буде для нас просто невигідним", - сказав Галла-аго.

В даний час опозиційна партія "Істинні фіни" є найпопулярнішою політичною силою країни з підтримкою 21%.