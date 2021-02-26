Лидер популистов Финляндии больше не настаивает на выходе из ЕС и еврозоны

Глава популистской партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо больше не настаивает на выходе из Евросоюза и "в принципе" не против блока.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Когда в 2017 году Халла-ахо баллотировался на пост лидера партии, он заявил, что будет активно добиваться выхода Финляндии из ЕС, также известного как "Fixit", а также из еврозоны.

В целом существование его партии основано на критике Евросоюза.

Однако теперь лидер партии сказал, что Финляндия должна подавать пример и показывать другим государствам-членам, что приемлемо, а что нет. По его словам, страна также должна отстаивать свои национальные интересы.

"Есть много вещей, которые дешевле делать вместе, чем по отдельности. Но если ЕС не сосредотачивается на вопросах, которые создают реальные выгоды для государств-членов и их граждан, тогда Союз будет для нас просто невыгодным", - сказал Халла-ахо.

В настоящее время оппозиционная партия "Истинные финны" является самой популярной политической силой страны с поддержкой 21%.