МОЗ Чехії надали ширші повноваження для запровадження коронавірусних обмежень

Нижня палата парламенту Чехії у п’ятницю схвалила законопроєкт, який надає міністерству охорони здоров’я нові повноваження без потреби введення надзвичайного стану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За останні тижні у Чехії спостерігається один з найвищих у світі показників захворюваності і смертності від COVID-19, а нові варіанти ускладнюють ситуацію.

Так званий законопроєкт про пандемію підтримали майже всі партії в парламенті. Він надає міністерству охорони здоров'я право видавати заборони та розпорядження, наприклад, закривати магазини чи служби, за згодою уряду.

Згідно з попередніми законами, уряд мав право робити це лише в умовах надзвичайного стану, який потребує згоди законодавців на термін дії більше 30 днів. Закриття ресторанів, яке широко застосовувалося під час пандемії, може підпадати під дію нового закону.

Затвердження законодавства, яке просували опозиційні партії, є лише одним кроком у зусиллях уряду посилити обмеження після того, як прем'єр-міністр Андрей Бабіш заявив у середу, що попереду "пекельні дні", а лікарні зіткнулися з безпрецедентним тиском.

Уряду все ще знадобиться надзвичайний стан, оскільки він прагне різко обмежити пересування та контакти людей протягом найближчих тижнів – подібні заходи нове законодавство не передбачає.

Уряд меншості Бабіша в п'ятницю просив у парламенту продовжити дію надзвичайного стану на березень.

Законодавці відхилили попередній запит, але деякі опозиційні партії заявили в п'ятницю, що уряд повинен просто призначити новий надзвичайний стан, оскільки нові варіанти вірусів змінили ситуацію.

Уряд має намір розкрити деталі нових обмежень, як тільки будуть узгоджені рамки надзвичайного стану.