Минздраву Чехии предоставили широкие полномочия для введения коронавирусных ограничений

Нижняя палата парламента Чехии в пятницу одобрила законопроект, который предоставляет министерству здравоохранения новые полномочия без надобности введения чрезвычайного положения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

За последние недели в Чехии наблюдается один из самых высоких в мире показателей заболеваемости и смертности от COVID-19, а новые варианты усложняют ситуацию.

Так называемый законопроект о пандемии поддержали почти все партии в парламенте. Он предоставляет министерству здравоохранения право выдавать запреты и предписания, например, закрывать магазины или службы, с согласия правительства.

Согласно предыдущим законам, правительство имело право делать это только в условиях чрезвычайного положения, что требует согласия законодателей на срок действия более 30 дней. Закрытие ресторанов, которое широко применялось во время пандемии, может подпадать под действие нового закона.

Утверждение законодательства, которое продвигали оппозиционные партии, является лишь одним шагом в усилиях правительства ужесточить ограничения после того, как премьер-министр Андрей Бабиш заявил в среду, что впереди "адские дни", а больницы столкнулись с беспрецедентным давлением.

Правительству все еще понадобится чрезвычайное положение, поскольку оно стремится резко ограничить передвижения и контакты людей в течение ближайших недель - подобные мероприятия новое законодательство не предусматривает.

Правительство меньшинства Бабиша в пятницу просило у парламента продлить действие чрезвычайного положения на март.

Законодатели отклонили предыдущий запрос, но некоторые оппозиционные партии заявили в пятницу, что правительство должно просто назначить новое чрезвычайное положение, поскольку новые варианты вируса изменили ситуацию.

Правительство намерено раскрыть детали новых ограничений, как только будут согласованы рамки чрезвычайного положения.