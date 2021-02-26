У Британії першу дозу вакцини від Covid-19 отримали вже понад 19 млн людей

У Великій Британії першу дозу коронавірусної вакцини отримали вже більше 19 мільйонів людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Так, загальна кількість перших доз сягнула 19 177 555 - збільшення на 485 720. Також 736 037 людей вже отримали другу дозу вакцини – в порівнняні з попереднім днем це більше на 35 319.

Зазначається, що це найвищий приріст других доз та найвищий приріст перших доз цього тижня.

Раніше Спільний комітет з вакцинації та імунізації (JCVI) оголосив, що наступна фаза щеплень проти COVID і далі надаватиме пріоритет людям за віком, а не за їх професією.

Люди у віці 40-49 років стануть наступними в черзі, хто отримає вакцину після охоплення всіх вразливих груп та людей старше 50 років, заявив уряд.

Тим часом Британія повідомила про ще 345 випадків смерті від коронавірусу та про 8 523 нових випадків.

Напередодні було зафіксовано 9 985 нових випадків коронавірусу та 323 смертельні випадки. Минулої п’ятниці були зафіксовані вищі цифри - 12 027 та 533 відповідно.