В Британии первую дозу вакцины от Covid-19 получили уже более 19 млн человек

В Великобритании первую дозу коронавирусной вакцины получили уже более 19 миллионов человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Так, общее количество первых доз достигло 19177555 - увеличение на 485 720 Также 736037 человек уже получили вторую дозу вакцины - в сравнении с предыдущим днем это ​​больше на 35 319.

Отмечается, что это самый высокий прирост вторых доз и самый высокий прирост первых доз этой неделе.

Ранее Совместный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) объявил, что следующая фаза прививок против COVID и дальше будет предоставлять приоритет людям по возрасту, а не по их профессии.

Люди в возрасте 40-49 лет станут следующими в очереди, кто получит вакцину после охвата всех уязвимых групп и людей старше 50 лет, заявило правительство.

Между тем Великобритания сообщила о еще 345 случаях смерти от коронавируса и о 8523 новых случаях болезни.

Накануне было зафиксировано 9985 новых случаев коронавируса и 323 смертельных случая. В прошлую пятницу были зафиксированы высокие цифры - 12 027 и 533 соответственно.