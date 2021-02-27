Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Глава дипломатії ЄС: режим Путіна використовує дезінформацію для виживання

Чехія продовжила надзвичайний стан: пересування обмежене, маски скрізь обов'язкові

ФБР оголосило в розшук близького до Путіна олігарха Пригожина

Байден до 7-ї річниці окупації Криму: США разом з Україною протистоятимуть агресії РФ






Швейцарець зірвав рекордний джекпот лотереї EuroMillions у 210 млн євро

Субота, 27 лютого 2021, 10:58

Мешканець Швейцарії зірвав джекпот у 210 мільйонів євро в лотерею Euromillions.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на le Figaro.

Попередній рекорд Euromillions поставлений порівняно недавно - 11 грудня минулого року. Тоді гравець з Франції виграв 200 мільйонів євро.

Раніше рекорд лотереї досягав 190 млн євро і вже двічі був виграний у Британії у 2012 і 2019 роках, один раз в Португалії у 2014 році й в Іспанії у 2017 році

Квитки EuroMillions продаються у дев'яти країнах. З моменту появи лотереї у 2004 році джекпот вигравали 111 разів у Великій Британії, 110 разів у Франції. Далі йдуть Іспанія (109) та Португалія (78).

З вчорашнім 23-м найбільшим переможцем Швейцарія посідає шосте місце серед дев’яти країн. Кожен гравець має шанси на успіх як 1 до 139 мільйонів.

.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Швейцарія ЄвроЖиття
powered by lun.ua