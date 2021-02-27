Швейцарец сорвал рекордный джекпот лотереи EuroMillions в 210 млн евро

Житель Швейцарии сорвал джекпот в 210 миллионов евро в лотерею Euromillions.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на le Figaro.

Предыдущий рекорд Euromillions поставлен сравнительно недавно - 11 декабря прошлого года. Тогда игрок из Франции выиграл 200 миллионов евро.

Ранее рекорд лотереи достигал 190 млн евро и уже дважды был выигран в Великобритании в 2012 и 2019 годах, один раз в Португалии в 2014 году и в Испании в 2017 году

Билеты EuroMillions продаются в девяти странах. С момента появления лотереи в 2004 году джекпот выигрывали 111 раз в Великобритании, 110 раз во Франции. Далее следуют Испания (109) и Португалия (78).

С вчерашним 23-м крупнейшим победителем Швейцария занимает шестое место среди девяти стран. Каждый игрок имеет шансы на успех как 1 к 139 млн.