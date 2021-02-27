Глава дипломатії ЄС: режим Путіна використовує дезінформацію для виживання

Російський режим обрав курс конфронтації з Європейським союзом і використовує всі наявні засоби для збереження своєї влади.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час дискусії, організованої аналітичним центром Atlantic Council.

"Росія від'єднується від ЄС. Режим Путіна використовує всі засоби, включаючи дезінформацію, щоб забезпечити своє виживання і боротися проти опозиції", - сказав Боррель, опублікувавши відео свого виступу у Twitter.

Він знову згадав про свій візит до Москви і сказав, що його агресивні дії Кремля показали, "що вони бачать демократичні цінності як екзистенціальну загрозу".

"Цей досвід показав нам, що Росія не хоче взаємодії з Європейським союзом, тому що для них, те що ми уособлюємо, ліберальні цінності і демократію, розглядається як загроза. Щось таке, з чим вони не можуть жити", - зазначив дипломат.

Боррель днями заявляв, що нові санкції проти Росії за арешт та ув’язнення Алексєя Навального будуть готові за тиждень.

Обговорення нових санкцій відбувається після того, як Борреля гостро розкритикували у зв'язку з принизливою поїздкою в Москву минулого тижня, коли міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров використав спільну пресконференцію, щоб принизити блок.

Росія одночасно оголосила про висилку трьох дипломатів з Польщі, Німеччини та Швеції нібито за їх участь протестах проти ув'язнення Навального. Країни ЄС відповіли взаємністю.

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