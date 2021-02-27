Ліву партію Німеччини вперше очолили дві жінки

Співголовами Лівої партії Німеччини вперше в її історії будуть дві жінки - Яніне Вісслер і Сюзанне Хенніг-Вельзов обрані на цю посаду в ході онлайн-з'їзду у суботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Результати інтернет-виборів повинні бути підтверджені в ході голосування поштою.

39-річна Вісслер, яка очолює фракцію "лівих" в парламенті федеральної землі Гессен, отримала 84,2% голосів. 43-річна Хенніг-Вельзов, голова фракції в парламенті Тюрингії, набрала 70,5% голосів. Попередні керівники, які очолювали партію протягом майже 9 років, відмовилися балотуватися знову.

У минулі роки Ліва партія перебувала в кризі на тлі внутрішніх конфліктів, перш за все, між однією з вже колишніх співголів і колишньою главою фракції Лівої партії у Бундестазі Сарою Вагенкнехт, що представляють різні внутрішньопартійні течії.

В Бундестазі, де нині 709 депутатів, у Лівої партії є 69 мандатів. Наприкінці вересня в Німеччині пройдуть чергові парламентські вибори.