Левую партию Германии впервые возглавили две женщины

Сопредседателями Левой партии Германии впервые в ее истории будут две женщины - Янине Висслер и Сюзанне Хенниг-Вельзов избраны на эту должность в ходе онлайн-съезда в субботу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Результаты интернет-выборов должны быть подтверждены в ходе голосования по почте.

39-летняя Висслер, которая возглавляет фракцию "левых" в парламенте федеральной земли Гессен, получила 84,2% голосов. 43-летняя Хенниг-Вельзов, председатель фракции в парламенте Тюрингии, набрала 70,5% голосов.

Предыдущие руководители, которые возглавляли партию в течение почти 9 лет, отказались баллотироваться снова.

В прошлые годы Левая партия находилась в кризисе на фоне внутренних конфликтов, прежде всего, между одной из уже бывших сопредседателей и бывшей главой фракции Левой партии в Бундестаге Сарой Вагенкнехт, представляющих различные внутрипартийные течения.

В Бундестаге, где сейчас 709 депутатов, у Левой партии есть 69 мандатов. В конце сентября в Германии пройдут очередные парламентские выборы.