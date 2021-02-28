Германия ужесточит правила въезда из соседнего департамента Франции

Германия анонсировала ужесточение правил въезда с французского департамента Мозель, граничащей с землями Саар и Рейнланд-Пфальц, а также Люксембургом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

28 февраля Институт Роберта Коха маркировал департамент как зону риска распространения новых штаммов коронавируса.

Со вторника, 2 марта, въезд оттуда в Германию будет запрещено - кроме категорий-исключений. Последние должны будут предоставлять справку о свежем отрицательном тесте на коронавирус.

Это первые дополнительные ограничения Германии на границе с Францией, которые до сих пор действовали на границе с австрийским Тироль, Чехией и Словакией, а всего 15 странами или регионами.

Ограничения вызвали километровые очереди на границах и критику из Брюсселя как чрезмерные и выходящие за рамки согласованных рекомендаций.