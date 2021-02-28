Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Кризис в Армении: у Пашиняна заговорили об импичменте президенту

Грузинский "Велюр": СМИ пишут о праздничном ужине "Мечты" после ареста оппозиционного лидера

В Помпеях нашли старинную церемониальную колесницу

Кулеба напомнил, куда украинцы смогут въезжать без виз с марта






Германия ужесточит правила въезда из соседнего департамента Франции

Воскресенье, 28 февраля 2021, 15:43

Германия анонсировала ужесточение правил въезда с французского департамента Мозель, граничащей с землями Саар и Рейнланд-Пфальц, а также Люксембургом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

28 февраля Институт Роберта Коха маркировал департамент как зону риска распространения новых штаммов коронавируса.

Со вторника, 2 марта, въезд оттуда в Германию будет запрещено - кроме категорий-исключений. Последние должны будут предоставлять справку о свежем отрицательном тесте на коронавирус.

Это первые дополнительные ограничения Германии на границе с Францией, которые до сих пор действовали на границе с австрийским Тироль, Чехией и Словакией, а всего 15 странами или регионами.

Ограничения вызвали километровые очереди на границах и критику из Брюсселя как чрезмерные и выходящие за рамки согласованных рекомендаций.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Коронавирус
powered by lun.ua