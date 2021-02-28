Криза у Вірменії: у Пашиняна заговорили про імпічмент президенту

Представник правлячої партії Вірменії заявив, що відмова президента Вірменії підписати указ про відставку начальника Генштабу за пропозицією прем’єра є підставою для імпічменту.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Азатутюн", про це заявив депутат фракції "Мій крок" Ваагн Овакімян.

Депутат стверджує, що президент не може просто так повернути проєкт указу органу, який запропонував його, у даному випадку - прем’єр-міністру.

"Прем’єр у рамках своїх повноважень, стаття 155 Конституції, запропонував звільнити з посади начальника Генштабу. Навіть людина з гарною фантазією не може побачити тут якихось антиконституційних елементів. … Ми маємо справу з тим, що президент свавільно виконує свої обов’язки", - заявив Овакімян.

На його думку, такий підхід загрожує безпеці та стабільності в країні, тому "є очевидні підстави для початку процесу імпічменту президенту на підставі грубого порушення статті 141 Конституції".

Від самого Нікола Пашиняна не лунало погроз імпічментом, хоча він назвав рішення президента "незрозумілим".

"Я поясню (на мітингу 1 березня), що це рішення безпідставне, не має правових підстав. Це важлива розмова, щоб ми могли це зафіксувати і з цієї констатації, можливо, будуть зроблені певні висновки", - заявив прем’єр.

Стаття 141 передбачає, що президент може бути відсторонений з посади за держзраду, тяжкий злочин або грубе порушення Конституції.

Згідно з Конституцією, для висновку про наявність підстав для імпічменту Національні збори мають більшістю голосів схвалити постанову та звернутися до Конституційного суду. Національні збори виносять постанову про відсторонення президента на підставі рішення КС щонайменш 2/3 голосів від загальної кількості депутатів.

Нагадаємо, політична криза у Вірменії загострилася 25 лютого. Генштаб Вірменії опублікував заяву з вимогою відставки прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна після його рішення звільнити заступника керівника Генштабу.

Опозиція Вірменії, яка давно вимагає відставки Пашиняна після поразки Вірменії у війні в Карабаху, підтримала вимогу Генштабу.

Прем’єр назвав це "спробою державного перевороту" та заявив про рішення звільнити главу Генштабу Оніка Гаспаряна.

Президент Армен Саркісян відмовився підписувати проєкт указу, заявивши, що він суперечить Конституції. Після цього Пашинян подав його повторно.

Детальніше читайте у статті Ультиматум для Пашиняна: чи уникне Вірменія військового перевороту.