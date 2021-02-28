Прем’єр Вірменії повторно звернувся до президента щодо звільнення начальника Генштабу

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повторно звернувся до президента щодо звернення начальника Генштабу, після того, як глава держави відмовився підписувати попередню пропозицію.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Радіо Азатутюн".

Пашинян заявив, що знову направляє президентові проєкт указу про звільнення керівника Генерального штабу Збройних сил Оніка Гаспаряна та сподівається, що цього разу його підпишуть.

За його словами, рішення президента Армена Саркісяна повернути попередній проєкт "ніяк не сприяє вирішенню ситуації".

Також Пашинян запросив своїх прихильників увечері 1 березня вийти на площу Республіки у Єревані.

Нагадаємо, в адміністрації президента пояснили, що після обговорення проєкту з юристами та незалежними експертами дійшли висновку, що він суперечить Конституції.

Також наголосили, що Саркісян "не захищає будь-яку політичну силу і приймає рішення, керуючись виключно загальнодержавними і загальнонаціональними інтересами".

Водночас, президент заявив, що Збройні сили в політичних питаннях повинні зберігати нейтралітет.

Нагадаємо, політична криза у Вірменії загострилася 25 лютого. Генштаб Вірменії опублікував заяву з вимогою відставки прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна після його рішення звільнити заступника керівника Генштабу. Прем’єр назвав це "спробою державного перевороту" та заявив про рішення звільнити главу Генштабу Оніка Гаспаряна.

Опозиція Вірменії, яка давно вимагає відставки Пашиняна після поразки Вірменії у війні в Карабаху, підтримала вимогу Генштабу.

Детальніше читайте у статті Ультиматум для Пашиняна: чи уникне Вірменія військового перевороту.





