Президент Вірменії відмовився звільняти главу Генштабу, який вимагав відставки прем'єра

Президент Вірменії Армен Саркісян прийняв рішення не підписувати пропозицію прем'єр-міністра Нікола Пашиняна про звільнення начальника Генштабу Збройних сил Оніка Гаспаряна.

Як повідомлять "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті глави держави.

Гаспарян разом з вищим командним складом армії вимагав відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

"Проєкт указу був вивчений в апараті президента Республіки, детально обговорений з провідними юристами та незалежними експертами. Підбиваючи підсумки думок юристів і експертів, можна зробити висновок, що проєкт указу очевидно суперечить Конституції", - йдеться в заяві.

В адміністрації президента заявили, що Саркісян "не захищає будь-яку політичну силу і приймає рішення, керуючись виключно загальнодержавними і загальнонаціональними інтересами".

Саркісян також заявив, що Збройні сили в політичних питаннях повинні зберігати нейтралітет.

"Очевидно також, що в ситуації, обумовленій війною, особовий склад Збройних сил сьогодні більш ніж коли-небудь потребує підтримки й уваги всіх нас. Рішення проблем армії і особового складу пріоритетні та не можуть ігноруватися. Ситуація, що склалася безпрецедентна, вимагає системних і комплексних рішень і не може бути врегульована за допомогою частих кадрових змін, без урахування ситуації в країні", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, 25 лютого Генштаб Вірменії опублікував заяву з вимогою відставки прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна після його рішення звільнити заступника керівника Генштабу. Прем’єр назвав це "спробою державного перевороту".

Генштаб Вірменії заявив, що прем’єр-міністр та уряд не здатні ухвалювати адекватні рішення у критичній та доленосній для вірменського народу ситуації.

Прем’єр Пашинян у відповідь заявив про рішення звільнити главу Генштабу Оніка Гаспаряна та закликав своїх прихильників зібратися на площі Республіки. Опозиція Вірменії підтримала вимогу Генштабу про відставку прем’єр-міністра.

Детальніше читайте у статті Ультиматум для Пашиняна: чи уникне Вірменія військового перевороту.