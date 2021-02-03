Глава дипломатії ЄС, який їде до Москви, закликав звільнити Навального

Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель закликав російську владу звільнити опозиціонера Алєксєя Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Борреля в Twitter.

"Винесення вироку Алєксєю Навальному суперечить міжнародним зобов'язанням Росії щодо верховенства права та основних свобод. Це суперечить рішенню ЄСПЛ, який визнав цю справу необґрунтованою. Я закликаю негайно звільнити його", - йдеться у повідомленні.

The sentencing of Alexey @navalny runs counter Russia’s international commitments on rule of law & fundamental freedoms. It goes against the verdict of #ECHR, which ruled this case arbitrary and unreasonable.



I call for his immediate release. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2021

Боррель 4-6 лютого здійснить перший на цій посаді візит до Москви.

Під час візиту він говоритиме про дії Росії в Україні та в сусідніх країнах, а також про нещодавнє отруєння, затримання та арешт Навального і придушення протестів на його підтримку.

До візиту Борреля в Москву ЄС не прийматиме рішення, чи вводити додаткові санкції проти Росії за арешт Навального.

У Кремлі висловили сподівання, що ЄС "не робитиме дурниць" і не стане пов’язувати перспективи відносин зі справою Навального.

3 лютого Симоновський суд Москви скасував умовне покарання Алексєю Навальному по "справі Ів Роше" і призначив йому реальний термін - 3,5 роки у виправній колонії загального режиму.

При цьому від терміну відняли понад 10 місяців, які політик провів під домашнім арештом. Це означає, що Навальний повинен провести в колонії приблизно 2 роки й 8 місяців.