Глава дипломатії ЄС, який їде до Москви, закликав звільнити Навального

Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель закликав російську владу звільнити опозиціонера Алєксєя Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Борреля в Twitter.

"Винесення вироку Алєксєю Навальному суперечить міжнародним зобов'язанням Росії щодо верховенства права та основних свобод. Це суперечить рішенню ЄСПЛ, який визнав цю справу необґрунтованою. Я закликаю негайно звільнити його", - йдеться у повідомленні.

The sentencing of Alexey @navalny runs counter Russia’s international commitments on rule of law & fundamental freedoms. It goes against the verdict of #ECHR, which ruled this case arbitrary and unreasonable.



I call for his immediate release.