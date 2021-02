Глава дипломатии ЕС, который едет в Москву, призвал освободить Навального

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель призвал российские власти освободить оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Борреля в Twitter.

"Вынесение приговора Алексею Навальному противоречит международным обязательствам России относительно верховенства права и основных свобод. Это противоречит решению ЕСПЧ, который признал это дело необоснованным. Я призываю немедленно освободить его", - говорится в сообщении.

The sentencing of Alexey @navalny runs counter Russia’s international commitments on rule of law & fundamental freedoms. It goes against the verdict of #ECHR, which ruled this case arbitrary and unreasonable.



I call for his immediate release.