Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Новое правительство Италии поручат сформировать бывшему главе ЕЦБ Марио Драги

Чехии с 5 февраля вводит новые требования к въезду иностранцев

США требуют от РФ немедленно освободить Навального

Украинского дипломата, подозреваемого в изнасиловании, уволили и объявили в розыск – СМИ






Глава дипломатии ЕС, который едет в Москву, призвал освободить Навального

Среда, 3 февраля 2021, 07:36

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель призвал российские власти освободить оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Борреля в Twitter.

"Вынесение приговора Алексею Навальному противоречит международным обязательствам России относительно верховенства права и основных свобод. Это противоречит решению ЕСПЧ, который признал это дело необоснованным. Я призываю немедленно освободить его", - говорится в сообщении.

Боррель 4-6 февраля совершит первый на этом посту визит в Москву.

Напомним, накануне в ЕС заявили, что не изменили планов по поводу визита в Москву высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля после воскресных протестов в России.

Во время визита он будет говорить о действиях России в Украине и в соседних странах, а также о недавнем отравлении, задержании и аресте Навального и подавлении протестов в его поддержку.

До визита Борреля в Москву ЕС не будет принимать решение, вводить ли дополнительные санкции против России за арест Навального.

3 февраля Симоновский суд Москвы отменил условное наказание Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок - 3,5 года в исправительной колонии общего режима.

При этом от срока отняли более 10 месяцев, которые политик провел под домашним арестом. Это означает, что Навальный должен провести в колонии примерно 2 года и 8 месяцев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Навальный Боррель
powered by lun.ua