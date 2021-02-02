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У Кремлі сподіваються, що ЄС не пов’язуватиме відносини з РФ зі справою Навального

Вівторок, 2 лютого 2021, 13:54

У Кремлі висловили сподівання, що ЄС "не робитиме дурниць" і не стане пов’язувати перспективи відносин з Російською Федерацією зі справою критика Путіна Алєксєя Навального.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков. 

"Ми сподіваємося, що такої дурниці, як зв’язування перспектив російсько-європейських відносин зі справою цього мешканця СІЗО, не відбудеться", - заявив Пєсков у коментарі з приводу майбутнього візиту глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

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Він додав, що відносини Росії та ЄС "абсолютно незаслужено та невиправдано" виявились замороженими.

"Звісно ж, Москва зацікавлена у тому, щоб ці відносини нормалізувалися та розвивалися в інтересах як країн-членів ЄС, так і в інтересах Російської Федерації. Ми готові усе робити для цього", - зазначив Пєсков. 

Нагадаємо, напередодні в ЄС заявили, що не змінили планів щодо візиту до Москви високого представника у закордонних справах і політики безпеки Жозепа Борреля після недільних протестів у Росії.

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Боррель 4-6 лютого здійснить перший на цій посаді візит до Москви.

Під час візиту він говоритиме про дії Росії в Україні та в сусідніх країнах, а також про нещодавнє отруєння, затримання та арешт Навального і придушення протестів на його підтримку.

До візиту Борреля в Москву ЄС не прийматиме рішення, чи вводити додаткові санкції проти Росії за арешт Навального.

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Навальний Росія Боррель
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