У Латвії до квітня продовжили режим надзвичайного стану через COVID-19

Уряд Латвії і рада з кризового управління на спільному засіданні домовилися про продовження режиму надзвичайного стану в країні до 6 квітня через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Латвія зараз перебуває в першій, "темно-червоній категорії, оскільки кумулятивна 14-денна захворюваність становить 561,26 випадків на 100 тисяч населення.

Надзвичайний стан в країні може зберігатися до тих пір, поки Латвія буде перебувати в цій категорії, але може бути скасований, як тільки перейде в другу, "червону" категорію.

Ця категорія передбачає, що 14-денна захворюваність в країні становить 100-200 випадків на 100 тисяч населення.

Третя, "помаранчева" категорія, передбачає, що 14-денна захворюваність становить 20-100 випадків на 100 тисяч населення.

Остання, "зелена" категорія, передбачає, що 14-денна кумулятивна захворюваність знизилася до 20 випадків на 100 тисяч населення.

МОЗ пропонує скасувати режим НС в тому випадку, якщо захворюваність коронавірусів знизиться в три рази.

Режим надзвичайного стану був оголошений в Латвії 9 листопада минулого року.