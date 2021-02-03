В Латвии до апреля продлили режим чрезвычайного положения из-за COVID-19

Правительство Латвии и совет по кризисному управлению на совместном заседании договорились о продлении из-за COVID-19 режима чрезвычайного положения в стране до 6 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В настоящее время Латвия находится в первой, "темно-красной" категории, так как кумулятивная 14-дневная заболеваемость составляет 561,26 случаев на 100 тысяч населения.

Чрезвычайное положение в стране может сохраняться до тех пор, пока Латвия будет находиться в этой категории, но может быть отменено, как только перейдет во вторую, "красную" категорию, одновременно могут быть смягчены отдельные ограничения.

Эта категория предусматривает, что 14-дневная заболеваемость в стране составляет 100-200 случаев на 100 тысяч населения.

Третья, "оранжевая" категория, предусматривает, что 14-дневная заболеваемость составляет 20-100 случаев на 100 тысяч населения.

Последняя, "зеленая" категория, предусматривает, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость COVID-19 снизилась до 20 случаев на 100 тысяч населения.

Минздрав предлагает отменить режим ЧС в том случае, если заболеваемость коронавирусом снизится в три раза.

Режим чрезвычайного положения был объявлен в Латвии 9 ноября прошлого года.