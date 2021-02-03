Київ отримав ноту від Пекіна через санкції проти китайських акціонерів "Мотор Січ"

Міністерство закордонних справ України отримало від Китаю ноту у зв'язку із запровадженням Україною санкцій проти китайських акціонерів компанії "Мотор Січ".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Дійсно, МЗС України отримало ноту від китайської сторони щодо ситуації навколо "Мотор Січ". Нота є конфіденційним дипломатичним листуванням, тому її зміст розголошувати не можемо. Міністерство поінформувало державні органи, які займаються цією справою, про документ", - сказав Ніколенко.

При цьому він підкреслив, що українська сторона, як і раніше, налаштована на вирішення усіх питань, що знаходяться на порядку денному відносин України та Китаю.

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі".

Купівля китайськими інвесторами контрольного пакета акцій АТ "Мотор Січ" викликала занепокоєння в США через нарощування військової потужності Пекіна.

Водночас в українському уряд виступають за те, щоб стратегічні українські підприємства залишалися у власності держави, хоча і розуміє важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ".

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