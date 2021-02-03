Киев получил ноту от Пекина из-за санкций против китайских акционеров "Мотор Сич"

Министерство иностранных дел Украины получило от Китая ноту в связи с введением Украиной санкций против китайских акционеров компании "Мотор Сич".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил спикер МИД Олег Николенко в комментарии "Інтерфакс-Україна".

"Действительно, МИД Украины получил ноту от китайской стороны по ситуации вокруг "Мотор Сич". Нота является конфиденциальной дипломатической перепиской, поэтому ее содержание разглашать не можем. Министерство проинформировало государственные органы, которые занимаются этим делом, о документе", - сказал Николенко.

При этом он подчеркнул, что украинская сторона по-прежнему настроена на решение всех вопросов, находящихся на повестке дня отношений Украины и Китая.

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021, которая предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".

Покупка китайскими инвесторами контрольного пакета акций АО "Мотор Сич" вызвала беспокойство в США из-за наращивания военной мощи Пекина.

В то же время в украинском правительство выступают за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в собственности государства, хотя и понимает важность привлечения инвесторов к "Мотор Сич".

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