Греція близька до третього локдауну, вирішальними будуть наступні 48 годин

Греція близька до чергового жорсткого національного карантину, наступні 48 годин матимуть вирішальне значення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Вперше з 29 грудня країна повідомила про 1261 нове зараження, в той час як кількість випадків нових штамів, виявлених як в Аттиці, так і в Салоніках, досягла 31.

Грецькі ЗМІ повідомляють про ймовірність закриття у французькому стилі, коли будуть відкриті тільки школи.

На тлі повторного спалаху коронавірусу в Аттиці наступні дві доби вважаються вирішальними, оскільки частота інфікувань і госпіталізацій визначить, чи знаходиться країна вже в третій хвилі пандемії, що вимагає негайного впровадження нових, більш жорстких заходів.

Це може спричинити продовження заборони на пересування з 18:00 в Аттиці, а магазини будуть закриватися о 17:00.

Якщо епідеміологічна картина ще більше погіршиться, існує також імовірність загального карантину або в Аттиці, або навіть по всій країні.

Однак на цей час, принаймні, найгірший сценарій не обговорюється, і офіційний представник уряду Христос Тарантіліс заявив, що "на даному етапі немає жодних ознак нового жорсткого блокування".

Однак він додав, що ситуація залишається нестабільною. "Дані можуть значно змінюватися з кожним днем, вони вивчаються день за днем, а рішення приймаються тиждень за тижнем", - сказав він.

Загальна кількість хворих у Греції складає 158 716 осіб, з них 5851 померли.