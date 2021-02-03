Греция близка к третьему локдауну, решающими будут следующие 48 часов

Греция близка к введению очередного строгого национального карантина, следующие 48 часов будут иметь решающее значение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Впервые с 29 декабря страна сообщила о 1261 новом случае, в то время как количество случаев новых штаммов, выявленных как в Аттике, так и в Салониках, достигло 31.

Греческие СМИ сообщают о вероятности закрытия во французском стиле, в результате чего будут открыты только школы.

На фоне повторной вспышки коронавируса в Аттике следующие двое суток считаются решающими, поскольку частота инфекций и госпитализаций определит, находится ли страна уже в третьей волне пандемии, что требует немедленного внедрения новых, более жестких мер.

Это может привести к продлению запрета на передвижения с 18:00 в Аттике, а магазины будут закрываться в 17:00.

Если эпидемическая картина еще больше ухудшится, существует также вероятность общего карантина или в Аттике, или даже по всей стране.

Однако в настоящее время, по крайней мере, наихудший сценарий не обсуждается, и официальный представитель правительства Христос Тарантилис заявил, что "на данном этапе нет никаких признаков новой жесткой блокировки".

Вместе с тем он добавил, что ситуация остается нестабильной. "Данные могут значительно меняться с каждым днем, они изучаются день за днем, а решения принимаются неделю за неделей", - сказал он.

Общее количество больных в Греции составляет 158 716 человек, из них 5851 человек умерли.