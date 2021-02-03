Данія запровадить обов'язковий карантин для всіх приїжджих з-за кордону

Парламент Данії проголосував за внесення змін до закону про надзвичайний стан, які передбачають карантин і проходження тесту на коронавірус для всіх, хто прибуває в країну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Данія раніше просила людей, що прибувають з так званих "червоних" зон ризику зараження, ізолюватися, але не вводила карантин. Тепер ця практика зміниться, заявили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Дата набуття чинності закону ще не вказана. "Наша ахіллесова п'ята - це значною мірою поширення нових, більш заразних варіантів вірусу. Тому вкрай важливо, щоб ми, наскільки це можливо, запобігали потраплянню мутацій в країну", - йдеться в заяві міністра охорони здоров'я Магнуса Хойніке.

Очікується, що люди, які прибуватимуть в Данію з-за кордону, будуть проходити тестування на Covid-19 і перебуватимуть в карантині протягом 10 днів.

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Деякі винятки застосовуватимуться, в тому числі для людей, що живуть в прикордонних регіонах, і людей, які регулярно перетинають данський кордон по роботі. Інші причини, включаючи транспортні послуги, також можуть передбачати звільнення від карантинних правил.

Також будуть сформульовані спеціальні правила для людей, які прямують транзитом через Швецію, щоб дістатися до данського острова Борнхольм в Балтійському морі.