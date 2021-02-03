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Дания введет обязательный карантин для всех приезжих из-за рубежа

Среда, 3 февраля 2021, 11:21

Парламент Дании проголосовал за внесение изменений в закон о чрезвычайном положении, которые предусматривают карантин и прохождение теста на коронавирус для всех прибывающих в страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Дания ранее просила прибывающих из так называемых "красных зон" риска заражения, изолироваться, но не вводила карантин. Теперь эта практика изменится, заявили в Министерстве здравоохранения.

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Дата вступления в силу закона еще не указана. "Наша ахиллесова пята - это распространение новых, более заразных вариантов вируса. Поэтому крайне важно, чтобы мы, насколько это возможно, предотвращали попадание мутаций в страну", - говорится в заявлении министра здравоохранения Магнуса Хойнике.

Ожидается, что люди, прибывающие в Данию из-за рубежа, будут проходить тестирование на COVID-19 и находиться в карантине в течение 10 дней.

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Некоторые исключения будут применяться, в том числе для людей, живущих в приграничных регионах, и тех, кто регулярно пересекает датскую границу по работе. Другие причины, включая транспортные услуги, также могут предусматривать освобождение от карантинных правил.

Также будут сформулированы специальные правила для людей, следующих транзитом через Швецию, чтобы добраться до датского острова Борнхольм в Балтийском море.

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Дания Коронавирус Карантин
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