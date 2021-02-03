СБУ нагадала про нові санкції проти літаків Медведчука, зареєстрованих в ЄС і Молдові

Служба безпеки України підтвердила запровадження санкцій проти авіакомпаній, котрі літають до аеропортів держави-агресора РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві СБУ.

"За ініціативи Служби безпеки України до молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA застосовано санкції за здійснення польотів до Російської Федерації та на тимчасово окуповані території України з порушенням чинного законодавства", - йдеться у заяві.

СБУ на підставі виявлених порушень рекомендувала РНБО застосувати до зазначених компаній такі санкції як зупинення виконання фінансових та економічних зобов’язань, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, блокування активів.

"Санкції мають діяти до закінчення терміну окупації Криму або до набрання законної сили рішенням Європейського суду з прав людини за позовом України до Росії про відшкодування збитків у зв’язку з анексією півострова", - йдеться у заяві.

Слід зазначити, що рішення про внесення цих авіакомпаній санкційний було затверджено указом президента ще 29 січня.

Цим компаніям належать літаки лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука та народного депутата Тараса Козака. Вони були перереєстровані після того, як були озвучені наміри США ввести проти Медведчука санкції.

Медведчук і Козак постійно користувалися ними для прямих перельотів в Росію, що, як відомо, заборонено. Після накладення санкцій ці літаки не можуть більше входити в повітряний простір України, здійснювати посадки на території України, брати пасажирів та інше.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK.