СБУ напомнила о новых санкциях против самолетов Медведчука, зарегистрированных в ЕС и Молдове

Служба безопасности Украины подтвердила введение санкций против авиакомпаний, которые летают в аэропорты государства-агрессора РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении СБУ.

"По инициативе Службы безопасности Украины к молдовской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA применены санкции за совершение полетов в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства", - говорится в заявлении.

СБУ на основании выявленных нарушений рекомендовала СНБО применить к указанным компаниям такие санкции, как приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов.

"Санкции должны действовать до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении ущерба в связи с аннексией полуострова", - говорится в заявлении.

Следует отметить, что решение о внесении этих авиакомпаний в санкционный список было утверждено указом президента еще 29 января.

Этим компаниям принадлежат самолеты лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и народного депутата Тараса Козака. Они были перерегистрированы после того, как были озвучены намерения США ввести против Медведчука санкции.

Медведчук и Козак постоянно пользовались ими для прямых перелетов в Россию, что, как известно, запрещено. После введения санкций эти самолеты не могут больше входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории Украины, брать пассажиров и прочее.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne, ZIK.