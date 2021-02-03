ЕС призвал Украину не принимать проект о локализации, нарушающий Соглашение об ассоциации

Евросоюз призывает Украину воздержаться от законодательных инициатив, которые противоречат договоренностям в рамках Соглашения об ассоциации.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас на заседании комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС 3 февраля.

"Мы ожидаем от украинской стороны, что она воздержится от принятия законодательства, которое не соответствует Соглашению об ассоциации. Это касается предложения ввести требования по локализации в сфере государственных закупок", - отметил Матти Маасикас.

В проекте о локализации говорится об обязательствах иметь местную составляющую в определенных видах машин, закупаемых за счет государства или местных органов власти.

Напомним, 21 января президент Украины Владимир Зеленский призвал не принимать проект.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщала, что из-за негативной реакции Евросоюза на этот законопроект на год были заморожены переговоры о присоединении к европейскому рынку госзакупок.

Подробнее о проблемах с законопроектом о локализации читайте в статье Только для своих: как новая инициатива "Слуги народа" угрожает отношениям с ЕС, а также: Операция локализация: чем опасен выбранный Украиной путь защиты нацпроизводителя