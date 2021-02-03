Незалежність від Британії може коштувати Шотландії 11 млрд фунтів щорічно

Економіка Шотландії скоротиться щонайменше на 11 млрд фунтів стерлінгів, якщо вона стане незалежною.

Про це йдеться у звіті Лондонської школи економіки та Міського університету Гонконгу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Звіт стверджує, що шкода від виходу із спільного ринку Великої Британії буде для шотландської економіки в два-три рази сильнішою, ніж від виходу з ЄС. При цьому йдеться лише про вплив на торгівлю.

Припускаючи, що найгірший економічний ефект займе кілька десятиліть, Центр економічних показників Лондонської школи економіки заявив, що наслідки для торгівлі як з Британією, так і з ЄС у довгостроковій перспективі скоротять економіку Шотландії на 6,3% - 8,7%.

Це буде еквівалентно втраті від 2000 до 2800 фунтів стерлінгів на душу населення на рік - це означає втрати від 11 до 15,4 млрд фунтів стерлінгів.

Автори звіту підкреслили, що їх аналіз охоплював лише наслідки збільшення торгових витрат та виключав інші економічні або фіскальні проблеми після незалежності, такі як скорочення або збільшення внутрішніх інвестицій, зміни імміграції, зміни валюти чи зміни податків.

Хоча для незалежної Шотландії було б трохи краще приєднатися до ЄС порівняно з тим, щоб залишатися поза блоком і Британією, торгівлі ЄС було б надзвичайно важко компенсувати всі значні втрати в торгівлі з Британією.

Британія є найбільшим і найважливішим торговим партнером Шотландії, зазначається у звіті, на неї припадає 61% експорту та 67% імпорту - приблизно в чотири рази більше, ніж торгівля Шотландії з ЄС.

На референдумі в 2014 році шотландці проголосували проти незалежності (55% проти 45%), проте Brexit та британський уряд і його реакція на кризу COVID-19, посилили підтримку незалежності.

Опитування Savanta ComRes показало, що 57% людей проголосували б за незалежність Шотландії на новому референдумі. Британський уряд виступає проти нового голосування.