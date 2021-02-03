Независимость от Британии может стоить Шотландии 11 млрд фунтов в год

Экономика Шотландии сократится минимум на 11 млрд фунтов стерлингов, если она станет независимой.

Об этом говорится в отчете Лондонской школы экономики и Городского университета Гонконга, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Отчет утверждает, что вред от выхода из общего рынка Великобритании будет для шотландской экономики в два-три раза сильнее, чем от выхода из ЕС. При этом речь идет только о влиянии на торговлю.

Предполагая, что худший экономический эффект займет несколько десятилетий, Центр экономических показателей Лондонской школы экономики заявил, что последствия для торговли как с Британией, так и с ЕС в долгосрочной перспективе сократят экономику Шотландии на 6,3-8,7%.

Это будет эквивалентно потере от 2000 до 2800 фунтов стерлингов на душу населения в год - это означает потери от 11 до 15,4 млрд фунтов стерлингов.

Авторы отчета подчеркнули, что их анализ охватывал лишь последствия увеличения торговых издержек и исключал другие экономические или фискальные проблемы после независимости, такие как сокращение или увеличение внутренних инвестиций, изменение иммиграции, изменение валюты или налогов.

Хотя для независимой Шотландии было бы немного лучше присоединиться к ЕС в сравнении с тем, чтобы оставаться вне блока и вне Британии, торговле с ЕС было бы чрезвычайно трудно компенсировать все значительные потери в торговле с Британией.

Великобритания является крупнейшим и важнейшим торговым партнером Шотландии, отмечается в отчете, на нее приходится 61% экспорта и 67% импорта – что примерно в четыре раза больше, чем торговля Шотландии с ЕС.

На референдуме в 2014 году шотландцы проголосовали против независимости (55% против 45%), однако Brexit и британское правительство и его реакция на кризис COVID-19 усилили поддержку независимости.

Опрос Savanta ComRes показал, что 57% людей проголосовали бы за независимость Шотландии на новом референдуме. Британское правительство выступает против нового голосования.