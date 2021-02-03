Соглашение о продлении ядерного договора между РФ и США вступило в силу

Соглашение РФ и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) в среду, 3 февраля, вступило в силу после обмена соответствующими нотами.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, сообщает "Европейская правда".

"3 февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия СНВ", - говорится в заявлении.

"Соответственно, данное соглашение в этот же день вступила в силу. Таким образом, договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений или дополнений, к 5 февраля 2026 ", - заявили в МИД РФ.

Напомним, администрация Байдена ранее предложила России пятилетнее продление действия договора о стратегических наступательных вооружениях, что ограничивает количество американской и российской стратегического ядерного оружия.

Подписан на 10 лет, СНВ-3 ограничивает стратегические носители и ядерные боеголовки РФ и США до 700 и 1550 соответственно. Договор может быть продлен еще на пять лет в случае доброй воли каждого из подписантов.

Администрация Дональда Трампа ни была настроена на продление договора.