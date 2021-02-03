В Австрії затримали репера-неонациста, чиї расистські пісні надихали ультраправих

Влада Австрії затримала репера, відомого як Містер Бонд, чиї антисемітські і расистські пісні отримали широку популярність серед крайніх правих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Поліція південної федеральної землі Каринтія заявила, що затримання відбулося після тривалого розслідування. В будинку 36-річного чоловіка було вилучено зброю, військовий прапор нацистської епохи і інші нацистські предмети.

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Стверджується, що пісні Містера Бонда використовувалися під час смертоносного нападу в Німеччині у жовтні 2019 року, коли озброєний неонацист скоїв напад на синагогу в місті Галле на сході Німеччини, а потім убив перехожу жінку і чоловіка.

Стрілок, Стівен Балліет, в прямому ефірі вів трансляцію своїх вбивств і сказав суду минулого року, що використовував музику Бонда у ролі саундтреку і коментаря до його дій.

Протягом багатьох років репер переховувався від правоохоронних органів, і багато хто вважав, що він живе у Відні. Однак влада провела арешт в південному місті Патерніон. 20 січня відбулися обшуки в будинку підозрюваного, але новини про арешт з'явилися тільки у вівторок.

"Слова його пісень прославляють націонал-соціалізм і носять антисемітський, расистський та ксенофобний характер", - заявили в міністерстві внутрішніх справ.

Репер також імовірно переклав і опублікував расистський маніфест терориста з Крайстчерча в Новій Зеландії.

Крім розпалювання расової ненависті і просування нацистських ідей, він також підозрюється в порушенні авторських прав інших митців.