У Німеччині починають суд над чоловіком, який торік напав на синагогу у Галле

У Німеччині починається суд над чоловіком, який у 2019 році здійснив напад на синагогу у Галле, внаслідок чого загинули двоє людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Напад стався торік 9 жовтня, у єврейське релігійне свято Йом-Кіпур, День спокути. Озброєний вогнепальною зброєю нападник спробував увірватися до синагоги. Спершу він стріляв у важкі дерев’яні двері будівлі, потім спробував підірвати їх, але двері витримали.

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Після цього чоловік застрелив випадкову перехожу – 40-річну жінку, а потім 20-річного чоловіка, продавця кебабів у кіоску поруч. Ще двоє людей отримали серйозні поранення.

Нападник виявився 28-річним Штефаном Б., вихідцем з цієї ж федеральної землі. Йому висувають звинувачення у подвійному вбивстві та замаху на вбивство, серед низки інших.

Повідомляється, що загалом у нього були при собі 8 одиниць вогнепальної зброї, декілька вибухових пристроїв, шолом та захисний жилет.

"Штефан Б. планував вбити своїх співгромадян єврейської віри через свої антисемітські, расистські і ксенофобні переконання", - зазначають прокурори.

Слухання у справі почалися сьогодні у Магдебурзі.

Очікується, що розгляд справи триватиме до 14 жовтня.

Нагадаємо, невдовзі після теракту у Галле комітет з правових питань Бундестагу відсторонив свого голову, члена ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", за його провокаційні заяви з цього приводу.