В Австрии задержали рэпера-неонациста, чьи расистские песни вдохновляли ультраправых

Власти Австрии задержали рэпера, известного как Мистер Бонд, чьи антисемитские и расистские песни получили широкую известность среди крайне правых.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Полиция южной федеральной земли Каринтия заявила, что задержание произошло после длительного расследования. В доме 36-летнего мужчины было изъято оружие, военный флаг нацистской эпохи и другие нацистские предметы.

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Утверждается, что песни Мистера Бонда использовались во время смертельного нападения в Германии в октябре 2019 года, когда вооруженный неонацист совершил нападение на синагогу в городе Галле на востоке Германии, а затем убил прохожую женщину и мужчину.

Стрелок, Стивен Баллиет, в прямом эфире вел трансляцию своих убийств и сказал суду прошлого года, использовал музыку Бонда в качестве саундтрека и комментарии к его действиям.

В течение многих лет рэпер скрывался от правоохранительных органов, и многие считали, что он живет в Вене. Однако власти провели арест в южном городе Патернион. 20 января прошли обыски в доме подозреваемого, но новости об аресте появились только во вторник.

"Слова его песен прославляют национал-социализм и носят антисемитский, расизма и ксенофобии", - заявили в министерстве внутренних дел.

Рэпер также вероятно перевел и опубликовал расистский манифест террориста из Крайстчерча в Новой Зеландии.

Кроме разжигания расовой ненависти и продвижения нацистских идей, он также подозревается в нарушении авторских прав других художников.