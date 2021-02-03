З 12 лютого Молдова втратить залізничне сполучення

В кінці наступного тижня, з 12 лютого державне підприємство "Залізниця Молдови" призупиняє рух поїздів за внутрішніми маршрутами.

Про це 3 лютого на засіданні парламентської комісії з економіки, бюджету і фінансів заявив представник компанії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал TV8.

За його словами, потяги технічно застаріли і становлять небезпеку для пасажирів, як це вже було, коли вони спалахували в минулому році. Компанія не отримує субсидій від держави на підтримку місцевих і приміських маршрутів, а минулий рік з пандемією і закритими кордонами, завдав істотної фінансовий збиток залізниці.

З цієї причини від руху поїздів усередині країни прийнято рішення відмовитися. Йдеться про маршрути Кишинів - Бендери, Кишинів - Унгени і Бєльці - Окниця.

Міжнародні перевезення припинилися навесні минулого року через пандемію.

У комісії відзначили, що за станом на кінець 2020 року борг ЖДМ перед працівниками становив 35,5 млн леїв, а перед кредиторами 459,4 млн леїв. Парламентська комісія констатувала, що поточна криза пов'язана з неефективним управлінням в попередні роки і зниженням обсягу перевезень по залізниці через пандемію.

У грудні 2020 року співробітники держпідприємства "Залізниця Молдови" вийшли на протест, тому що не отримували зарплату понад три місяці. Зараз на державному підприємстві працюють близько 6,8 тис. осіб.