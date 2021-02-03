С 12 февраля Молдова потеряет железнодорожное сообщение

В конце следующей недели, с 12 февраля государственное предприятие "Железная дорога Молдовы" приостанавливает движение поездов по внутренним маршрутам.

Об этом 3 февраля на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам заявил представитель компании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал TV8.

По его словам, поезда технически устарели и представляют опасность для пассажиров, как это уже было, когда они вспыхивали в прошлом году. Компания не получает субсидий от государства на поддержку местных и пригородных маршрутов, а прошлый год с пандемией и закрытыми границами, нанес существенный финансовый ущерб железной дороге.

По этой причине от движения поездов внутри страны принято решение отказаться. Речь идет о маршрутах Кишинев - Бендеры, Кишинев - Унгены и Бельцы - Окница.

Международные перевозки прекратились весной прошлого года из-за пандемии.

В комиссии отметили, что по состоянию на конец 2020 долг ЖДМ перед работниками составил 35,5 млн леев, а перед кредиторами 459,4 млн леев. Парламентская комиссия констатировала, что текущий кризис связана с неэффективным управлением в предыдущие годы и снижением объема перевозок по железной дороге из-за пандемии.

В декабря 2020 года сотрудники госпредприятия "Железная дорога Молдовы" вышли на протест, так как не получали зарплату более трех месяцев. Сейчас на государственном предприятии работают около 6,8 тыс. человек.