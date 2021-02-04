У Косові почали підготовку до дострокових парламентських виборів

У Косові почалася передвиборча кампанія до дострокових парламентських виборів, що мають відбутися 14 лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Балканський оглядач.

Кампанія почалася 3 лютого і триватиме до 12 лютого. Поштове голосування для діаспори почалося ще два дні тому і завершиться за 24 години до дня виборів.

За 120 місць у парламенті змагаються 1079 кандидатів з 28 політичних сил. Більшість партій-учасниць перегонів - албанські, але є і ті, що представляють національні меншини.

Зокрема, три партії, що беруть участь у виборах, представляють сербську громаду Косова: Сербський список, Громадська ініціатива "За свободу, справедливість та виживання" та Сербський демократичний альянс.

Із загальної кількості 120 місць у парламенті Косова 20 відведено для депутатів від національних меншин, з них 10 - для сербів, та ще 10 - для представників інших національних громад, що проживають у Косові.

Нові вибори стануть третіми парламентськими виборами в Косові за останні три роки.

Підставою для них стало рішення Конституційного суду у грудні 2020 року про незаконність голосування за призначення уряду Авдулли Хоті.