В Косове начали подготовку к досрочным парламентским выборам

В Косове началась предвыборная кампания к досрочным парламентским выборам, которые должны состояться 14 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".

Кампания начинается 3 февраля и продлится до 12 февраля. Почтовое голосование для диаспоры началось еще два дня назад и завершится за 24 часа до дня выборов.

120 мест в парламенте борются 1079 кандидатов из 28 политических сил. Большинство партий-участниц гонки - албанские, но есть и представляющие национальные меньшинства.

В частности, три партии, участвующие в выборах, представляют сербскую общину Косова "Сербский список "Общественная инициатива "За свободу, справедливость и выживание" и Сербский демократический альянс.

Из 120 мест в парламенте Косова 20 отведено для депутатов от национальных меньшинств, из них 10 - для сербов, и еще 10 - для представителей других национальных общин, проживающих в Косове.

Новые выборы станут третьими парламентскими выборами в Косове за последние три года.

Основанием для них стало решение Конституционного суда в декабре 2020 года о незаконности голосования за назначение правительства Авдуллы Хоти.