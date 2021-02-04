Туреччина виявила перші випадки африканського та бразильського штамів вірусу

У Туреччині виявили перші два випадки південноафриканського та один - бразильського штаму коронавірусу.

Про це оголосив міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

За його словами, контакти усіх хворих відстежили та ізолювали. Чи пов’язані ці випадки з поїздками до вражених регіонів - не уточнюється.

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Водночас кількість підтверджених випадків мутованого британського штаму досягла 196, їх виявили у 23 різних провінціях Туреччини.

Нагадаємо, з кінця грудня в країні діють суворі карантинні обмеження, включно з нічною комендантською годиною у будні дні та цілодобовою - у вихідні. Це дозволило збити приріст заражень з понад 30 тисяч щоденно до 6-8 тисяч в кінці січня.

З 14 січня Туреччина почала щеплення від коронавірусу вакциною китайської компанії Sinovac. В уряді заявляють, що відтоді щеплення отримали вже 2,5 млн людей - медики та люди похилого віку.





