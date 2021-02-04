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Турция обнаружила первые случаи африканского и бразильского штаммов вируса

Четверг, 4 февраля 2021, 12:47

В Турции обнаружили первые два случая южноафриканского и один - бразильского штамма коронавируса.

Об этом объявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

По его словам, контакты всех больных отследили и изолировали. Связаны ли эти случаи с поездками в пораженные регионы - не уточняется.

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В то же время число подтвержденных случаев мутировавшего британского штамма достигло 196, их обнаружили в 23 различных провинциях Турции.

Напомним, с декабря в стране действуют строгие карантинные ограничения, включая ночной комендантский час в будние дни и круглосуточный - в выходные. Это позволило сбить прирост заражений с более 30 000 ежедневно до 6-8 тысяч в конце января.

С 14 января Турция начала прививки от коронавируса вакциной китайской компании Sinovac. В правительстве заявляют, что с тех пор прививки получили уже 2,5 млн человек - медики и люди пожилого возраста.

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