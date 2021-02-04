Вибух у Греції зрівняв із землею триповерховий готель

У Греції рано вранці в четвер в результаті сильного нічного вибуху недалеко від північного міста Касторія був повністю зруйнований триповерховий готель.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Greek Reporter.

Вибух стався близько 1:30 ранку, зруйнувавши готель з 80 кімнатами, розташований на березі озера приблизно за 4 кілометри від Касторії.

Готель, повністю зруйнований в результаті вибуху

Звук вибуху досяг Касторії і супроводжувався короткочасним відключенням електроенергії. Влада заявила, що в результаті вибуху уламки розлетілися в радіусі майже 100 метрів.

На місце події були відправлені пожежники з Касторії. Поліцейські оточили територію і заблокували рух на головній магістралі, що веде до міста.

Причина вибуху поки офіційно не встановлена, але влада заявила, що підозрюють витік газу.

У час вибуху готель був зачинений і порожній, тому повідомлення про потерпілих не надходили. Власник готелю розповів, що підприємство було закрито протягом минулого року.

Вигляд готелю до вибуху

3-зірковий готель Tsamis Hotel був побудований на початку 1970-х років і повністю відремонтований в 2010 році.