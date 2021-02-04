Взрыв в Греции сравнял с землей трехэтажный отель

В Греции рано утром в четверг в результате сильного ночного взрыва недалеко от северного города Касторья был полностью разрушен трехэтажный отель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Greek Reporter.

Взрыв произошел около 1:30 утра, разрушив отель с 80 комнатами, расположенный на берегу озера примерно в 4 километрах от Кастории.

Отель был полностью разрушен в результате взрыва

Звук взрыва достиг Кастории и сопровождался кратковременным отключением электроэнергии. Власти заявили, что в результате взрыва обломки разлетелись в радиусе почти 100 метров.

На место происшествия были отправлены пожарные из Кастории. Полицейские оцепили территорию и заблокировали движение на главной магистрали, ведущей в город.

Причина взрыва пока официально не установлена, но власти заявили, что подозревают утечку газа.

Во время взрыва отель был закрыт и пуст, поэтому сообщение о пострадавших не поступало. Владелец отеля рассказал, что предприятие было закрыто в течение прошлого года.

Вид отеля до взрыва

3-звездочный отель Tsamis Hotel был построен в начале 1970-х годов и полностью отремонтирован в 2010 году.