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Взрыв в Греции сравнял с землей трехэтажный отель






Взрыв в Греции сравнял с землей трехэтажный отель

Четверг, 4 февраля 2021, 12:54

В Греции рано утром в четверг в результате сильного ночного взрыва недалеко от северного города Касторья был полностью разрушен трехэтажный отель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Greek Reporter.

Взрыв произошел около 1:30 утра, разрушив отель с 80 комнатами, расположенный на берегу озера примерно в 4 километрах от Кастории.

 

Отель был полностью разрушен в результате взрыва

Звук взрыва достиг Кастории и сопровождался кратковременным отключением электроэнергии. Власти заявили, что в результате взрыва обломки разлетелись в радиусе почти 100 метров.

На место происшествия были отправлены пожарные из Кастории. Полицейские оцепили территорию и заблокировали движение на главной магистрали, ведущей в город.

Причина взрыва пока официально не установлена, но власти заявили, что подозревают утечку газа.

Во время взрыва отель был закрыт и пуст, поэтому сообщение о пострадавших не поступало. Владелец отеля рассказал, что предприятие было закрыто в течение прошлого года.

 
Вид отеля до взрыва

3-звездочный отель Tsamis Hotel был построен в начале 1970-х годов и полностью отремонтирован в 2010 году.  

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